Динамо продаст Родригеша не дешевле €5 миллионов

Футболистом интересуются турецкие клубы

  • 19.04.2020 20:20
  • 514 просмотров
  • 3 комментария
Динамо продаст Родригеша не дешевле €5 миллионов
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Киевское «Динамо» выставило ценник в €5 миллионов для полузащитника Жерсона Родригеша.

Успешное выступление игрока сборной Люксембурга в аренде за «Анкарагюджю» привлекло внимание ряда клубов турецкой Суперлиги.

В 7 матчах чемпионата Турции Родригеш забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник — Fotomac

(2 голоса)

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Комментарии
    Evil
      Evil, 19.04.2020 21:21
    0
    zvalenok03, 19.04.2020 21:20
    Чтобы продать что-то ненужное надо сначала было купить что-то ненужное.
    Классика.
    так давай продадим твою жопу в рабство ведь она никому не нужна так хоть будет польза от нее
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.04.2020 21:20
    -1
    Чтобы продать что-то ненужное надо сначала было купить что-то ненужное.
    Классика.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.04.2020 21:12
    0
    або не продасть і він піде вільним агентом)))
    Ссылка
    Evil
      Evil, 19.04.2020 21:21
    0
    zvalenok03, 19.04.2020 21:20
    Чтобы продать что-то ненужное надо сначала было купить что-то ненужное.
    Классика.
    так давай продадим твою жопу в рабство ведь она никому не нужна так хоть будет польза от нее
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.04.2020 21:12
    0
    або не продасть і він піде вільним агентом)))
    Ссылка
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