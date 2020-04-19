Динамо продаст Родригеша не дешевле €5 миллионов

Киевское «Динамо» выставило ценник в €5 миллионов для полузащитника Жерсона Родригеша.
Успешное выступление игрока сборной Люксембурга в аренде за «Анкарагюджю» привлекло внимание ряда клубов турецкой Суперлиги.
В 7 матчах чемпионата Турции Родригеш забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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Источник — Fotomac
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