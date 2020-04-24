Президент Ингульца: «На новом стадионе будет две клетки для фанатов гостей»

Александр Поворознюк не понимает, как иначе можно бороться с хулиганами

  • 24.04.2020 10:42
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
Президент Ингульца: «На новом стадионе будет две клетки для фанатов гостей»
© ПФЛ. Александр Поворознюк

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк признался, что на новом стадионе клуба из Петрово будет установлено несколько клеток для фанатов гостевых команд.
 
– Клетки для фанатов не будет на новом стадионе?
– Аж две. Серьезно, я не шучу. С одной стороны и с другой. Только они будут более цивилизованные. Но через них не перелезешь и не перепрыгнешь. Это точно.
 
– То есть вы стараетесь быть с фанатами на расстоянии?
– Нет. Я вообще со всеми нормально. Почему на расстоянии? Просто у меня такое отношение ко всему этому. Я считаю, что люди приходят с детками на стадион болеть и отдыхать. А когда фаны начинают чудить, надо их держать в рамках. По-другому с ними нельзя бороться, – сказал Поворознюк.

ФОТО ДНЯ. На стадионе Ингульца установили клетку на гостевой сектор

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Бомбардир

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 24.04.2020 11:04
    +1
    Ну ж хворе...Рафа правий ..
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 24.04.2020 11:04
    +1
    Ну ж хворе...Рафа правий ..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности