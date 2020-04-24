Президент Ингульца: «На новом стадионе будет две клетки для фанатов гостей»

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк признался, что на новом стадионе клуба из Петрово будет установлено несколько клеток для фанатов гостевых команд.



– Клетки для фанатов не будет на новом стадионе?

– Аж две. Серьезно, я не шучу. С одной стороны и с другой. Только они будут более цивилизованные. Но через них не перелезешь и не перепрыгнешь. Это точно.



– То есть вы стараетесь быть с фанатами на расстоянии?

– Нет. Я вообще со всеми нормально. Почему на расстоянии? Просто у меня такое отношение ко всему этому. Я считаю, что люди приходят с детками на стадион болеть и отдыхать. А когда фаны начинают чудить, надо их держать в рамках. По-другому с ними нельзя бороться, – сказал Поворознюк.

ФОТО ДНЯ. На стадионе Ингульца установили клетку на гостевой сектор