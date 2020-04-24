Президент Ингульца: «На новом стадионе будет две клетки для фанатов гостей»

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк признался, что на новом стадионе клуба из Петрово будет установлено несколько клеток для фанатов гостевых команд.
– Клетки для фанатов не будет на новом стадионе?
– Аж две. Серьезно, я не шучу. С одной стороны и с другой. Только они будут более цивилизованные. Но через них не перелезешь и не перепрыгнешь. Это точно.
– То есть вы стараетесь быть с фанатами на расстоянии?
– Нет. Я вообще со всеми нормально. Почему на расстоянии? Просто у меня такое отношение ко всему этому. Я считаю, что люди приходят с детками на стадион болеть и отдыхать. А когда фаны начинают чудить, надо их держать в рамках. По-другому с ними нельзя бороться, – сказал Поворознюк.
ФОТО ДНЯ. На стадионе Ингульца установили клетку на гостевой сектор
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.