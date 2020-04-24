Лион пригрозил УЕФА судебным иском

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подверг критике УЕФА, который может завершить досрочно футбольный сезон.
Ола недоволен тем, что в таком случае участие в еврокубках на следующий сезон будет определено по результатам внутреннего чемпионата.
«Я не согласен с УЕФА. У «Лиона» осталось еще 10 игр в Лиге 1, финал Кубка Лиги и Лига чемпионов. Все они являются путями для квалификации в еврокубки на следующий сезон. Если это решение УЕФА будет окончательным, то мы обратимся в суд», — написал Ола в Twitter.
Напомним, что на момент остановки сезона «Лион» занимает седьмое место в чемпионате Франции.
Если сезон будет досрочно завершен, «Лион» не попадет в еврокубки.
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Источник — Sport.ua
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