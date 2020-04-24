ЯРОСЛАВСКИЙ: «Еще год-два с Металлистом – мог попасть в сумасшедший дом»

Бывший президент харьковского клуба не заметил, как превратился в часть футбола

  • 24.04.2020 10:29
  • 600 просмотров
  • 0 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Еще год-два с Металлистом – мог попасть в сумасшедший дом»
© Facebook. Александр Ярославский

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, как ему удавалось переживать болезненные поражения своего детища.
 
- Нельзя отделить «Металлист» от Харькова, а Харьков от «Металлиста». Мы построили стадион, пошла игра. Со временем я не заметил, как превратился в часть футбола. Я сидел и крестил футболистов. Я не мог дождаться начала матча, только поединок стартовал, забили гол, я мечтал о финальном свистке. 

Не знаю, может, еще год-два – попал бы в сумасшедший дом. Но еще никто не попал, думаю, и я бы там не оказался. Это одни из самых счастливых лет моей жизни, - рассказал Александр Ярославский в интервью программе #ЗалишайсязФутболом.

Напомним, при Ярославском «Металлист» с 2006 по 2011 годы брал бронзу в чемпионате Украины, а в сезоне 2012/13 поднялся на вторую строчку. В 2012-м Ярославский продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба.

Читайте также: ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю подумать о возвращении в футбол»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности