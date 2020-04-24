ЯРОСЛАВСКИЙ: «Еще год-два с Металлистом – мог попасть в сумасшедший дом»

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, как ему удавалось переживать болезненные поражения своего детища.



- Нельзя отделить «Металлист» от Харькова, а Харьков от «Металлиста». Мы построили стадион, пошла игра. Со временем я не заметил, как превратился в часть футбола. Я сидел и крестил футболистов. Я не мог дождаться начала матча, только поединок стартовал, забили гол, я мечтал о финальном свистке.

Не знаю, может, еще год-два – попал бы в сумасшедший дом. Но еще никто не попал, думаю, и я бы там не оказался. Это одни из самых счастливых лет моей жизни, - рассказал Александр Ярославский в интервью программе #ЗалишайсязФутболом.

Напомним, при Ярославском «Металлист» с 2006 по 2011 годы брал бронзу в чемпионате Украины, а в сезоне 2012/13 поднялся на вторую строчку. В 2012-м Ярославский продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба.

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