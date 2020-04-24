Ибрагимович сыграет в товарищеском матче между игроками Хаммарбю

Футбольный клуб «Хаммарбю» 24 апреля проведет товарищеские игры между игроками команды. Трансляция матчей будет в интернете.
Также на поле выйдет и звездный нападающий Златан Ибрагимович. Об этом он сообщил в Twitter.
«Хотите увидеть, как я творю магию? Смотрите на меня в действии с «Хаммарбю» в пятницу», - написал Златан.
Напомним, что Ибрагимович является совладельцем «Хаммарбю».
Ранее сообщалось, что Ибрагимович не вернется в Италию, пока не объявят дату возобновления сезона.
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Источник — Twitter
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