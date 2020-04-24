Мемориал Банникова перенесен на 2021 год

В этом году турнир не состоится

  • 24.04.2020 09:15
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Мемориал Банникова перенесен на 2021 год
© УАФ

17-й по счету международный турнир памяти первого президента национальной федерации футбола Виктора Банникова перенесен на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году - 25-31 августа.

В традиционных соревнованиях планировалось участие юношеских сборных U-16/17 (игроки 2004 года рождения) Украины, Армении, Латвии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии. Но из-за пандемии и карантин турнир в Украине в этот срок был отменен.

Добавим, что на команду Сергея Нагорняка, которая должна была выступить на Турнире Банникова, 7-го, 10-го и 13 октября во Грузии ждут первые официальные матчи - поединки квалификационного раунда чемпионата Европы (U-17) 2021, в которых соперниками сине желтых будут команды Бельгии, Грузии и Литвы.

Евро-2020 U-17 отменен. На нем должна была выступить команда Петракова

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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