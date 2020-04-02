По итогам видеоконференции с участием генеральных секретарей 55-ти национальных ассоциаций Исполнительный комитет УЕФА отменил финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

В связи с распространением в Европе коронавируса, финальную стадию Евро-2020 (U-17) было решено отменить. Турнир в Эстонии должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2020 года.

В элит-раунде отбора Евро-2020 должна была выступать и сборная Украины U-17, которую возглавляет Александр Петраков. В квалификационном раунде она заняла в своей группе первое место.

Именно эта сборная (игроки 2003 года рождения) осенью стартует в Лиге А реформированного многораундовый чемпионата Европы U-19, финальная стадия которого состоится 2022 года.

Напомним, в 2019 году Александр Петраков привел сборную Украины U-20 к исторической победе на чемпионате мира.