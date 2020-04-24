МАЛЬДИНИ: «Я проиграл три финала ЛЧ. Я самый большой неудачник в истории»

Экс-защитник «Милана», который занимает пост технического директора клуба, Паоло Мальдини вспомнил неудачные моменты в своей карьере.

«Я самый большой неудачник в истории футбола. Я много выиграл, но проиграл три финала Лиги чемпионов, один суперкубок Европы, три межконтинентальных кубка, один чемпионат мира и один финал чемпионата Европы», — сказал Мальдини в Instagram.

Отметим, что Мальдини проиграл три финала Лиги чемпионов (1993, 1995, 2005), также в его пассиве поражения в финалах чемпионатов мира (1994) и Европы (2000).

В марте Мальдини заразился коронавирусом, но недавно поборол недуг.