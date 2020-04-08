Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

21 марта сообщалось о том, что технический директор «Милана», легендарный Паоло Мальдини, а также его сын Даниэль, который недавно дебютировал за первую команду «россонери», заразились коронавирусом.
Сегодня стало известно о том, что Паоло Мальдини уже полностью излечился от болезни и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.
Даниэль Мальдини сумел преодолеть коронавирус еще несколько дней назад.
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Источник — Calciomercato
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