Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

21 марта сообщалось о том, что технический директор «Милана», легендарный Паоло Мальдини, а также его сын Даниэль, который недавно дебютировал за первую команду «россонери», заразились коронавирусом.

Сегодня стало известно о том, что Паоло Мальдини уже полностью излечился от болезни и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Даниэль Мальдини сумел преодолеть коронавирус еще несколько дней назад.