Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Когда смотрю УПЛ, становится стыдно за наш футбол»

Экс-игрок сборной Украины недоволен уровнем УПЛ

  • 23.04.2020 23:23
  • 312 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Когда смотрю УПЛ, становится стыдно за наш футбол»
© ТК Футбол. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил нынешний уровень УПЛ:

«У нас есть очень хорошие матчи и футболисты, но в целом уровень футбола оставляет желать лучшего. Когда я смотрю некоторые наши матчи, мне становится стыдно за этот футбол. Есть матчи, на которые приятно смотреть, но их можно пересчитать на пальцах.

Не обижая наших игроков и тренеров, но в других чемпионатах мы видим накал борьбы, тактические схемы и заготовки. Я смотрю футбол не только как зритель, но и как эксперт. Для нейтрального зрителя хочется, чтобы футбол был более зрелищным и не предвзятым.

Надеюсь, мы придем к тому, что будет 5-7 команд, которые реально будут составлять конкуренцию друг другу. Для этого нужны серьезные пертурбации».

Ранее Левченко объяснил, чего не хватает киевскому «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.04.2020 00:22
    -1
    Не смотри, делов то.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 24.04.2020 00:10
    0
    Також ощущение, что человек живет где-то в параллельной вселенной
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.04.2020 23:35
    -1
    Для того, чтобы за наш весь клубный футбол (не только 2 топа) не было стыдно нужна соответствующая экономика. Многомиллионные покупки и зарплаты футболистов на украденные олигархами деньги из бюджета - несколько не то развитие футбола в Украине, какого хочется.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.04.2020 23:30
    +2
    Смотри белоруский. Тоже мне звезда.
    Если бы не публиковали твои интервью, то никто уже бы и не вспомнил, кто такой был Левчннко и где он играл.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.04.2020 23:30
    +2
    Смотри белоруский. Тоже мне звезда.
    Если бы не публиковали твои интервью, то никто уже бы и не вспомнил, кто такой был Левчннко и где он играл.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 24.04.2020 00:10
    0
    Також ощущение, что человек живет где-то в параллельной вселенной
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности