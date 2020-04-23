Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Когда смотрю УПЛ, становится стыдно за наш футбол»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил нынешний уровень УПЛ:

«У нас есть очень хорошие матчи и футболисты, но в целом уровень футбола оставляет желать лучшего. Когда я смотрю некоторые наши матчи, мне становится стыдно за этот футбол. Есть матчи, на которые приятно смотреть, но их можно пересчитать на пальцах.

Не обижая наших игроков и тренеров, но в других чемпионатах мы видим накал борьбы, тактические схемы и заготовки. Я смотрю футбол не только как зритель, но и как эксперт. Для нейтрального зрителя хочется, чтобы футбол был более зрелищным и не предвзятым.

Надеюсь, мы придем к тому, что будет 5-7 команд, которые реально будут составлять конкуренцию друг другу. Для этого нужны серьезные пертурбации».

Ранее Левченко объяснил, чего не хватает киевскому «Динамо».