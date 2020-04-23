Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Динамо не хватает хорошего тренера»

Специалист – о киевском клубе

  • 23.04.2020 19:19
  • 155 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Динамо не хватает хорошего тренера»
© ТК Футбол. Евгений Левченко

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о «Динамо».

«Не знаю кухню «Динамо» изнутри. Но вижу некоторые процессы, которые происходят в клубе. Ни один нормальный клуб не будет существовать посредством выборочных трансферов, которые не вписываются в общую картину.

Без плана, четкой стратегии твой клуб будет разваливаться. Что и происходит с «Динамо». При всех возможностях, киевляне должны конкурировать и быть наравне с «Шахтером». Как будет развиваться «Динамо» – мне трудно сказать. Но считаю, киевлянам не хватает хорошего тренера.

В Украине очень мало квалифицированных тренеров, которые мыслят глобально. Есть молодые перспективные тренеры, но у них не хватает опыта. Есть тренеры старше, но между пониманием и мыслю, которую они доносят, есть большая пропасть.

Если брать молодых украинских тренеров, Слава Шевчук быстро навел бы порядок. Он бы еще сам побегал. Думаю, вы не зря выделили Реброва и Скрипника. Важно, не где специалист вырос как тренер, а чтобы понимал реалии украинского футбола, мог наравне говорить с президентом и футболистами.

У нас тренеры получают корочку, лицензию и все. Поездили на тренерские курсы и стажировку у Гвардиола, а потом всем рассказывают в интервью, что были на стажировке у Пепа.

Уже пару лет говорю, чтобы наши клубы посмотрели на зарубежных тренеров. Но нужно понимать, что у них и выше финансовые запросы. Но если ты экономишь на специалисте, такой и результат получается», – сказал Левченко.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 19:49
    0
    Кто такой этот Левченко, что бы обсуждать футбольные клубы? Или он делает вбросы за деньги? Насколько я знаю, это сейчас распространенно среди неудачных футболистов, которые не смогли стать тренерами
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2020 19:42
    +1
    посредственный специалист, такой же был и футболист, но поумничать любит словно там карьера были или есть как у Шевченко
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2020 19:42
    +1
    посредственный специалист, такой же был и футболист, но поумничать любит словно там карьера были или есть как у Шевченко
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 19:49
    0
    Кто такой этот Левченко, что бы обсуждать футбольные клубы? Или он делает вбросы за деньги? Насколько я знаю, это сейчас распространенно среди неудачных футболистов, которые не смогли стать тренерами
    Ссылка
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