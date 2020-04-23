Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Динамо не хватает хорошего тренера»

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о «Динамо».
«Не знаю кухню «Динамо» изнутри. Но вижу некоторые процессы, которые происходят в клубе. Ни один нормальный клуб не будет существовать посредством выборочных трансферов, которые не вписываются в общую картину.
Без плана, четкой стратегии твой клуб будет разваливаться. Что и происходит с «Динамо». При всех возможностях, киевляне должны конкурировать и быть наравне с «Шахтером». Как будет развиваться «Динамо» – мне трудно сказать. Но считаю, киевлянам не хватает хорошего тренера.
В Украине очень мало квалифицированных тренеров, которые мыслят глобально. Есть молодые перспективные тренеры, но у них не хватает опыта. Есть тренеры старше, но между пониманием и мыслю, которую они доносят, есть большая пропасть.
Если брать молодых украинских тренеров, Слава Шевчук быстро навел бы порядок. Он бы еще сам побегал. Думаю, вы не зря выделили Реброва и Скрипника. Важно, не где специалист вырос как тренер, а чтобы понимал реалии украинского футбола, мог наравне говорить с президентом и футболистами.
У нас тренеры получают корочку, лицензию и все. Поездили на тренерские курсы и стажировку у Гвардиола, а потом всем рассказывают в интервью, что были на стажировке у Пепа.
Уже пару лет говорю, чтобы наши клубы посмотрели на зарубежных тренеров. Но нужно понимать, что у них и выше финансовые запросы. Но если ты экономишь на специалисте, такой и результат получается», – сказал Левченко.
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Источник — Трибуна
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