Месть или предательство? Тотти хочет отдать своего сына в Лацио

Легенда «Ромы» Франческо Тотти признался, что хотел бы перевести своего сына Кристиана в молодежную школу принципиального соперника «Волков» - «Лацио»:
«Если бы всё зависело от меня, я бы подумал над этим (предложением перевести сына в «Лацио»). Однако, зная Кристиана, он даже не сел бы за стол, чтобы выслушать».
Такие слова Тотти, скорее всего, связаны с его конфликтом с нынешним руководством «Ромы», которое вынудило его покинуть должность директора клуба летом прошлого года.
Сын Тотти, Кристиан, по-прежнему занимается в молодежной академии «Ромы».
Ранее Тотти желал «Лацио» поскорее провалиться.
Источник — Football-Italia
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