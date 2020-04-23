Месть или предательство? Тотти хочет отдать своего сына в Лацио

Легенда «Ромы» очень обижена на руководство клуба

  • 23.04.2020 23:12
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Месть или предательство? Тотти хочет отдать своего сына в Лацио
© instagram.com/francescototti

Легенда «Ромы» Франческо Тотти признался, что хотел бы перевести своего сына Кристиана в молодежную школу принципиального соперника «Волков» - «Лацио»:

«Если бы всё зависело от меня, я бы подумал над этим (предложением перевести сына в «Лацио»). Однако, зная Кристиана, он даже не сел бы за стол, чтобы выслушать».

Такие слова Тотти, скорее всего, связаны с его конфликтом с нынешним руководством «Ромы», которое вынудило его покинуть должность директора клуба летом прошлого года.

Сын Тотти, Кристиан, по-прежнему занимается в молодежной академии «Ромы».

Ранее Тотти желал «Лацио» поскорее провалиться.

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Источник — Football-Italia

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