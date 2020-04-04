Франческо ТОТТИ: «Надеюсь, Лацио провалится как можно скорее»

Легенда «Ромы» желает неудачи самому принципиальному сопернику «Волков»

  • 04.04.2020 17:34
  • 610 просмотров
  • 1 комментарий
Франческо ТОТТИ: «Надеюсь, Лацио провалится как можно скорее»
© instagram.com/francescototti

Легендарный экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти признался, что желает неудачи принципиальному сопернику «Волков», «Лацио»:

«Как фанат «Ромы», я надеюсь, что «Лацио» провалится как можно скорее. Бывают сезоны, когда все идет не так, как надо, но рассчитываю, что они рухнут!

Симоне Индзаги – один из лучших тренеров Серии А, он проделывает отличную работу. У нас прекрасные отношения, но я был бы счастлив, если бы он тренировал другую команду».

На момент остановки Серии А «Лацио» шел вторым, отставая всего на одно очко от «Ювентуса».

Ранее Тотти заявил, что, по его мнению, чемпионат Италии не будет завершен.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 04.04.2020 17:48
    0
    вот урод
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 04.04.2020 17:48
    0
    вот урод
    Ссылка
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