НЕЙМАР: «Карантин вызывает у меня беспокойство. Я скучаю по футболу»

Форвард ПСЖ Неймар признался, что жизнь на карантине дается ему нелегко:

«То, что я не знаю, когда я смогу вернуться в игру, вызывает у меня беспокойство. Я действительно скучаю по футболу, соревнованиям, хочу снова принимать участие в жизни команды.

Уверен, что фанаты также хотят видеть всех нас на поле как можно скорее. Я надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время».

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ предложит Неймару новый контракт.