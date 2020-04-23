НЕЙМАР: «Карантин вызывает у меня беспокойство. Я скучаю по футболу»

Форвард ПСЖ Неймар признался, что жизнь на карантине дается ему нелегко:
«То, что я не знаю, когда я смогу вернуться в игру, вызывает у меня беспокойство. Я действительно скучаю по футболу, соревнованиям, хочу снова принимать участие в жизни команды.
Уверен, что фанаты также хотят видеть всех нас на поле как можно скорее. Я надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время».
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ предложит Неймару новый контракт.
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Источник — Goal.com
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