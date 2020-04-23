Вернидуба не уволят. Шахтер Солигорск ищет тренера по физподготовке

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» Солигорск разместил вакансию на должность тренера команды на сайте Государственной службы занятости Беларуси.

Теперь же клуб на своей странице в Твиттере разъяснил ситуацию. О поиске замены для главного тренера Юрия Вернидуба речь не идет:

⚡️Сообщаем, что объявление на сайте https://t.co/Uvmudnt8At связано с тем, что наш клуб еще с начала подготовки к сезону ищет кандидатов на должность тренера по физиотерапии.



Поиск идёт с января и объявление обновляется раз в месяц. Но некоторые СМИ преподнесли это как «новость» — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) April 23, 2020

Нынешний сезон «Шахтер» под руководством Вернидуба начал неудачно: 5 очков в 5 турах и 13-е место в турнирной таблице.