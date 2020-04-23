Шахтер Солигорск ищет тренера в службе занятости

На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились три вакансии на должность тренера «Шахтера» из Солигорска:
Сейчас главным тренером команды является Юрий Вернидуб. Нынешний сезон «Шахтер» под его руководством начал неудачно: 5 очков в 5 турах и 13-е место в турнирной таблице.
При этом не известно, ищет ли «Шахтер» замену Вернидубу или же хочет пригласить новых сотрудников в тренерский штаб украинца.
В пятом туре чемпионата Беларуси «Шахтер» дома проиграл «Слуцку» - 1:2.
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Источник — Трибуна
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