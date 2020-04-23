Шахтер Солигорск ищет тренера в службе занятости

На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились три вакансии на должность тренера «Шахтера» из Солигорска:

Сейчас главным тренером команды является Юрий Вернидуб. Нынешний сезон «Шахтер» под его руководством начал неудачно: 5 очков в 5 турах и 13-е место в турнирной таблице.

При этом не известно, ищет ли «Шахтер» замену Вернидубу или же хочет пригласить новых сотрудников в тренерский штаб украинца.

В пятом туре чемпионата Беларуси «Шахтер» дома проиграл «Слуцку» - 1:2.