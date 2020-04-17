Шахтер Солигорск – Слуцк – 1:2. Фиаско Вернидуба. Видео голов и обзор матча

17 апреля в матче 5-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» Солигорск под руководством украинца Юрия Вернидуба проиграл «Слуцку» со счетом 1:2.
Смотрите видео голов и обзор матча «Шахтер» Солигорск – «Слуцк» – 1:2.
Голы: Коанда, 89 (автогол) – Козлов, 25, Умар, 45+2.
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Источник — FootballHub
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