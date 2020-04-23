Артем КРАВЕЦ: «Комфортнее всего работалось с Ребровым. У него все налажено»

Бывший форвард «Динамо» Артем Кравец рассказал о том, с кем из тренеров киевского клуба ему работалось наиболее комфортно:
«Однозначно, это Сергей Ребров. Я любитель и ценитель футбола, в котором есть четкое понимание, за счет чего будет играть команда в обороне и атаке. У Реброва это было налажено, поэтому мне очень нравилось.
Конечно, скучаю по команде, так как это был один из лучших периодов в моей карьере. Классные моменты, которые приятно вспоминать».
Ранее Кравец рассказал о своих планах на будущее.
Источник — ФК Динамо Киев
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