Артем КРАВЕЦ: «Комфортнее всего работалось с Ребровым. У него все налажено»

Бывший форвард «Динамо» Артем Кравец рассказал о том, с кем из тренеров киевского клуба ему работалось наиболее комфортно:

«Однозначно, это Сергей Ребров. Я любитель и ценитель футбола, в котором есть четкое понимание, за счет чего будет играть команда в обороне и атаке. У Реброва это было налажено, поэтому мне очень нравилось.

Конечно, скучаю по команде, так как это был один из лучших периодов в моей карьере. Классные моменты, которые приятно вспоминать».

Ранее Кравец рассказал о своих планах на будущее.