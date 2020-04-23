Артем КРАВЕЦ: «В Турции смотрят не на твой возраст, а на качество футбола»

Форвард «Кайсериспора» - о планах на будущее

  • 23.04.2020 21:12
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Артем КРАВЕЦ: «В Турции смотрят не на твой возраст, а на качество футбола»
© Sport.ua. Артем Кравец

Форвард «Кайсериспора» Артем Кравец рассказал о том, где планирует продолжить свою карьеру:

«Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверенности нет, может быть, летом уеду в другую страну, а может, останусь в Турции. Здесь не смотрят на возраст, а исключительно на качество твоего футбола и твою подготовку.

На данный момент планов покидать Турцию нет, но все может измениться в любой момент. Никто не знает, что произойдет в жизни завтра или даже через час».

Ранее Кравец выразил готовность вернуться в «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

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