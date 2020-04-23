Артем КРАВЕЦ: «В Турции смотрят не на твой возраст, а на качество футбола»

Форвард «Кайсериспора» Артем Кравец рассказал о том, где планирует продолжить свою карьеру:

«Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверенности нет, может быть, летом уеду в другую страну, а может, останусь в Турции. Здесь не смотрят на возраст, а исключительно на качество твоего футбола и твою подготовку.

На данный момент планов покидать Турцию нет, но все может измениться в любой момент. Никто не знает, что произойдет в жизни завтра или даже через час».

Ранее Кравец выразил готовность вернуться в «Динамо».