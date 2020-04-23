Олег ДУЛУБ: «Чемпионство Динамо Брест – на 70% заслуга Милевского»

Бывший тренер «Черноморца» и «Карпат» Олег Дулуб оценил роль Артема Милевского в победе «Динамо» Брест в чемпионате Беларуси 2019 года:
«Процентов 70 чемпионства «Динамо» Брест — заслуга Милевского. Он очень хорошо влиял на команду в раздевалке. Он был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона.
Я к нему прекрасно отношусь. Это чемпионство было очень важным как и для «Динамо», так и для самого Милевского».
Ранее Дулуб рассказал о том, что «Черноморец» мог подписать Александра Глеба.
Источник — Football.ua
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