Олег ДУЛУБ: «Чемпионство Динамо Брест – на 70% заслуга Милевского»

Бывший тренер «Черноморца» и «Карпат» Олег Дулуб оценил роль Артема Милевского в победе «Динамо» Брест в чемпионате Беларуси 2019 года:

«Процентов 70 чемпионства «Динамо» Брест — заслуга Милевского. Он очень хорошо влиял на команду в раздевалке. Он был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона.

Я к нему прекрасно отношусь. Это чемпионство было очень важным как и для «Динамо», так и для самого Милевского».

Ранее Дулуб рассказал о том, что «Черноморец» мог подписать Александра Глеба.