Олег ДУЛУБ: «Чемпионство Динамо Брест – на 70% заслуга Милевского»

Экс-тренер «Карпат» и «Черноморца» высоко ценит заслуги Артема Милевского

  • 23.04.2020 21:38
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  • 1 комментарий
Олег ДУЛУБ: «Чемпионство Динамо Брест – на 70% заслуга Милевского»
© ФК БАТЭ. Олег Дулуб

Бывший тренер «Черноморца» и «Карпат» Олег Дулуб оценил роль Артема Милевского в победе «Динамо» Брест в чемпионате Беларуси 2019 года:

«Процентов 70 чемпионства «Динамо» Брест — заслуга Милевского. Он очень хорошо влиял на команду в раздевалке. Он был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона.

Я к нему прекрасно отношусь. Это чемпионство было очень важным как и для «Динамо», так и для самого Милевского».

Ранее Дулуб рассказал о том, что «Черноморец» мог подписать Александра Глеба.

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Источник — Football.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2020 21:40
    -1
    Та чего уж - все 90-95 % написали бы) Раз так все круто то ставили бы уже его играющим тренером
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