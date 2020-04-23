Черноморец мог подписать Глеба в 2017 году

Бывший тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о том, что в 2017 году клуб мог подписать экс-звезду «Арсенала» и «Барселоны» Александра Глеба:

«По деньгам, Глеб просил зарплату, может чуть выше среднестатистической в первой команде «Черноморца». Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось».

Ранее Дулуб рассказал о том, почему перешел из «Черноморца» в БАТЭ.