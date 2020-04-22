Олег ДУЛУБ – о переходе из Черноморца в БАТЭ: «Клюнул на Лигу чемпионов»

Экс-тренер «Карпат» и «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о том, как переходил из одесского клуба в БАТЭ.



«Клюнул на то, что Лига чемпионов. Когда мне позвонил Капский (Анатолий Капский – президент БАТЭ), причем неожиданно, и прямо лобовой вопрос. Я сказал, что не знаю и нужно разговаривать. Сели, поговорили. С ним было легко договариваться.



Но если положить на две чаши весов украинскую Премьер-лигу и белорусскую Высшую лигу, то, конечно, украинская. Там уровень сопротивления очень высокий. Очень хочется вернуться в украинскую Премьер-лигу. Ты растешь как тренер. Другие условия. Более того, ты растешь там как легионер», – сказал Дулуб в программе «Спорт-кадр».



Отметим, что Олег Дулуб тренировал «Черноморец» с сентября по декабрь 2017 года включительно. С БАТЭ Дулуб проработал до июня 2018 года.

Читайте также: Олег ДУЛУБ: «Коронавирус? Спортсмены не относятся к группе риска»