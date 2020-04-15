Олег ДУЛУБ: «Коронавирус? Спортсмены не относятся к группе риска»

Экс-тренер «Карпат» и «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о своем отношении к чемпионату Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

«Спортсмены не относятся к группе риска. Расстояние на футбольном поле больше полутора метров. Вирус не живет на свежем воздухе. Единственное, может это другой вирус. Меня учили в институте, что вирус возникает в закрытых помещениях.

Наш чемпионат стали смотреть. Даже критика, которая присутствует. Если ее правильно использовать, она пойдет на пользу. Говорят, что скорости не хватает, значит, нужно на другую скорость переходить. Картинки не хватает? Значит, надо делать картинку», – сказал Дулуб.

Ранее министр спорта Беларуси заявил, что нет предпосылок останавливать чемпионат.