Олег ДУЛУБ: «Коронавирус? Спортсмены не относятся к группе риска»

Известный тренер высказался о футболе во время пандемии

  • 15.04.2020 11:33
  • 250 просмотров
  • 4 комментария
Олег ДУЛУБ: «Коронавирус? Спортсмены не относятся к группе риска»
© UA-Football. Олег Дулуб

Экс-тренер «Карпат» и «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о своем отношении к чемпионату Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

«Спортсмены не относятся к группе риска. Расстояние на футбольном поле больше полутора метров. Вирус не живет на свежем воздухе. Единственное, может это другой вирус. Меня учили в институте, что вирус возникает в закрытых помещениях.

Наш чемпионат стали смотреть. Даже критика, которая присутствует. Если ее правильно использовать, она пойдет на пользу. Говорят, что скорости не хватает, значит, нужно на другую скорость переходить. Картинки не хватает? Значит, надо делать картинку», – сказал Дулуб.

Ранее министр спорта Беларуси заявил, что нет предпосылок останавливать чемпионат.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Valera35
      Valera35, 15.04.2020 11:57
    0
    Спортсмены заболеть могут, но они не относятся к группе которая заболеет и умрет, как впрочем все здоровые люди до 60 лет.
    Группа риска все кто за 60 и/или с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Они должны сидеть в изоляции если хотят жить
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.04.2020 11:47
    0
    То есть у них нет родственников, которые ходят по магазинам, нет половых связей, а переодеваются и моются они на том же поле с дистанцией 1,5 м ?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.04.2020 11:42
    0
    А что про теннис говорить
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.04.2020 11:38
    +2
    «Спортсмены не относятся к группе риска. Расстояние на футбольном поле больше полутора метров.
    - Он что? дулуб?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.04.2020 11:38
    +2
    «Спортсмены не относятся к группе риска. Расстояние на футбольном поле больше полутора метров.
    - Он что? дулуб?
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 15.04.2020 11:57
    0
    Спортсмены заболеть могут, но они не относятся к группе которая заболеет и умрет, как впрочем все здоровые люди до 60 лет.
    Группа риска все кто за 60 и/или с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Они должны сидеть в изоляции если хотят жить
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.04.2020 11:47
    0
    То есть у них нет родственников, которые ходят по магазинам, нет половых связей, а переодеваются и моются они на том же поле с дистанцией 1,5 м ?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.04.2020 11:42
    0
    А что про теннис говорить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности