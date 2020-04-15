Министр спорта Беларуси: «Нет необходимости останавливать чемпионат»

Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси продолжают играть

  • 15.04.2020 09:52
  • 242 просмотра
  • 0 комментариев
Министр спорта Беларуси: «Нет необходимости останавливать чемпионат»
© ФК Динамо Брест

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что чемпионат страны по футболу пока не планируют приостанавливать.

«Не каждую неделю, а фактически каждый день мы отслеживаем ситуацию в стране. Поверьте, если у кого-то складывается впечатление, что мы совместно с АБФФ не мониторим эту ситуацию, то люди глубоко ошибаются. Мы четко выполняем те рекомендации, которые нам дает Министерство здравоохранения, и мы в тесном контакте с ними работаем.

Посмотрите: на каждом объекте проводится комплекс мероприятий — от момента захода болельщика на спортивный объект до завершения мероприятия. Комплекс этих мероприятий носит характер рекомендательный. Поэтому я хотел бы обратиться к болельщикам: выполняйте рекомендации. Если ситуация будет ухудшаться — сегодня у нас нет предпосылок — то будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или переносе на более поздний срок. Но сегодня такой необходимости нет.

Чемпионат интересный, люди смотрят — болельщиков в стране много, люди любят вид спорта номер один. Нет оснований закрыть чемпионат. Посмотрите: на сегодня количество болельщиков более чем на 70 процентов уменьшилось. Все в шахматном порядке находятся на стадионе. Никто никого не загоняет на стадион — можешь идти, можешь не идти», — сказал Ковальчук.

Читайте также: Александр ЛУКАШЕНКО: «В Беларуси никто не умер чисто от коронавируса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Беларусь 5

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности