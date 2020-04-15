Министр спорта Беларуси: «Нет необходимости останавливать чемпионат»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что чемпионат страны по футболу пока не планируют приостанавливать.

«Не каждую неделю, а фактически каждый день мы отслеживаем ситуацию в стране. Поверьте, если у кого-то складывается впечатление, что мы совместно с АБФФ не мониторим эту ситуацию, то люди глубоко ошибаются. Мы четко выполняем те рекомендации, которые нам дает Министерство здравоохранения, и мы в тесном контакте с ними работаем.

Посмотрите: на каждом объекте проводится комплекс мероприятий — от момента захода болельщика на спортивный объект до завершения мероприятия. Комплекс этих мероприятий носит характер рекомендательный. Поэтому я хотел бы обратиться к болельщикам: выполняйте рекомендации. Если ситуация будет ухудшаться — сегодня у нас нет предпосылок — то будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или переносе на более поздний срок. Но сегодня такой необходимости нет.

Чемпионат интересный, люди смотрят — болельщиков в стране много, люди любят вид спорта номер один. Нет оснований закрыть чемпионат. Посмотрите: на сегодня количество болельщиков более чем на 70 процентов уменьшилось. Все в шахматном порядке находятся на стадионе. Никто никого не загоняет на стадион — можешь идти, можешь не идти», — сказал Ковальчук.

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