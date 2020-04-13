Александр ЛУКАШЕНКО: «В Беларуси никто не умер чисто от коронавируса»

Беларусь остается единственным государством Европы, где спортивные соревнования продолжаются, а президент Александр Лукашенко уверяет, что в стране еще никто не умер непосредственно от коронавируса.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус».

«Коронавирус - это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения».

«Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», - цитирует Лукашенко Белта.

Судя по всему, как минимум футбольный чемпионат в стране останавливать в ближайшее время не будут, несмотря на призывы различных организаций.