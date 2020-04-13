Александр ЛУКАШЕНКО: «В Беларуси никто не умер чисто от коронавируса»

В стране уверены, что не стоит паниковать и вводить жесткий карантин

  • 13.04.2020 15:53
  • 471 просмотр
  • 4 комментария
Александр ЛУКАШЕНКО: «В Беларуси никто не умер чисто от коронавируса»
© belta.by

Беларусь остается единственным государством Европы, где спортивные соревнования продолжаются, а президент Александр Лукашенко уверяет, что в стране еще никто не умер непосредственно от коронавируса.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус».

«Коронавирус - это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения».

«Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», - цитирует Лукашенко Белта.

Судя по всему, как минимум футбольный чемпионат в стране останавливать в ближайшее время не будут, несмотря на призывы различных организаций.

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(3 голоса)

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Комментарии
    Valera35
    online
      Valera35, 13.04.2020 16:10
    0
    Что и требовалось доказать. Здоровым людям этот вирус не страшен. Условный грипп также может добить любого человека с хроническими болезнями. Но что-то из-за гриппа у нас нет никаких карантинов на месяцы
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    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 13.04.2020 16:04
    +1
    Vitalik_Medvid, 13.04.2020 15:59
    Тобто людям від того має бути легше? Та був би це хоч грибок нігтів - яка різниця? Люди з діабетом і серцево-судинними хворобами живуть роками..А тут вірус - і через декілька днів смерть. Лукашенко уже і сам це розуміє що наробив дурниць, але ж репутацію треба тримати на рівні - навіть якщо вимре половина Білорусі, він свою помилку не визнає.
    Признать свою ошибку, а это фатальная ошибка, значит что покинуть пост президента Беларуси, с позором. Конечно он никогда этого не сделает и будет пытаться всеми силами преуменьшать реальный вред вируса для страны.
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    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 13.04.2020 15:59
    +3
    Тобто людям від того має бути легше? Та був би це хоч грибок нігтів - яка різниця? Люди з діабетом і серцево-судинними хворобами живуть роками..А тут вірус - і через декілька днів смерть. Лукашенко уже і сам це розуміє що наробив дурниць, але ж репутацію треба тримати на рівні - навіть якщо вимре половина Білорусі, він свою помилку не визнає.
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    axylinam
    online
      axylinam, 13.04.2020 15:57
    +3
    Очередной бред очередного диктатора параноика
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    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 13.04.2020 15:59
    +3
    Тобто людям від того має бути легше? Та був би це хоч грибок нігтів - яка різниця? Люди з діабетом і серцево-судинними хворобами живуть роками..А тут вірус - і через декілька днів смерть. Лукашенко уже і сам це розуміє що наробив дурниць, але ж репутацію треба тримати на рівні - навіть якщо вимре половина Білорусі, він свою помилку не визнає.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.04.2020 15:57
    +3
    Очередной бред очередного диктатора параноика
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 13.04.2020 16:04
    +1
    Vitalik_Medvid, 13.04.2020 15:59
    Тобто людям від того має бути легше? Та був би це хоч грибок нігтів - яка різниця? Люди з діабетом і серцево-судинними хворобами живуть роками..А тут вірус - і через декілька днів смерть. Лукашенко уже і сам це розуміє що наробив дурниць, але ж репутацію треба тримати на рівні - навіть якщо вимре половина Білорусі, він свою помилку не визнає.
    Признать свою ошибку, а это фатальная ошибка, значит что покинуть пост президента Беларуси, с позором. Конечно он никогда этого не сделает и будет пытаться всеми силами преуменьшать реальный вред вируса для страны.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 13.04.2020 16:10
    0
    Что и требовалось доказать. Здоровым людям этот вирус не страшен. Условный грипп также может добить любого человека с хроническими болезнями. Но что-то из-за гриппа у нас нет никаких карантинов на месяцы
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