Всемирная организация здравоохранения рекомендует Беларуси усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране, что автоматически означает прекращение футбольного чемпионата.

Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске заявил: «Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц.

Необходимы мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса. Принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это обязательно карантин или комендантский час, но основное – запрет массовых мероприятий».

На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 23 смерти. В то же время, в Украине подтверждено 2511 инфицирований, из которых 73 с летальным исходом.