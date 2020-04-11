ВОЗ рекомендует Беларуси срочно остановить свой футбольный чемпионат

Патрик О'Коннор в Минске заявил, что нужно запретить массовые мероприятия

  • 11.04.2020 19:17
  • 2003 просмотра
  • 13 комментариев
ВОЗ рекомендует Беларуси срочно остановить свой футбольный чемпионат
© БелТА. Патрик О'Коннор

Всемирная организация здравоохранения рекомендует Беларуси усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране, что автоматически означает прекращение футбольного чемпионата. 

Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске заявил: «Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц.

Необходимы мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса. Принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это обязательно карантин или комендантский час, но основное – запрет массовых мероприятий».

На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 23 смерти. В то же время, в Украине подтверждено 2511 инфицирований, из которых 73 с летальным исходом.

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Источник — Интерфакс

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 12.04.2020 00:19
    +1
    Я об этом говорил ещё две недели назад.Но улыбались и включали умных.Результат по итогу плачевен.Здоровья всем.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 11.04.2020 21:46
    0
    Картофельному недофюреру это вряд-ли дойдёт.
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 11.04.2020 21:32
    +1
    kylt_lichnosti, 11.04.2020 21:27
    Да, а то вдруг воз без денег останется. Надо еще Швецию и Японию нагнуть.
    Швеция давно поняла, что все делала не так. Массовые мероприятия там отменены с начала месяца.
    ***
    По данным шведского общенационального телевидения SVT на 5 апреля, в Швеции на миллион человек приходится 39 умерших, в Дании — 31, в Норвегии — 13, в Финляндии — 5 (для сравнения, в Италии и Испании — 263 и 271 человек соответственно).
    ***
    Японию с Кореей вообще нечего приплетать. Это высокоразвитые в плане медицины и внедрения ориентированных на медицину задач страны. Там будки для коронавирусных экспресс-тестов просто на улицах стоят. Мир пока еще не дорос до такого уровня.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 11.04.2020 21:27
    0
    Да, а то вдруг воз без денег останется. Надо еще Швецию и Японию нагнуть.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 11.04.2020 20:45
    +2
    что скажет гнусик?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:33
    +4
    Valera35, 11.04.2020 20:29
    Пнх. Сиди дома слушайся через полгода батрачить будешь за еду и крышу над головой
    Посещай людные места, вдыхай поглубже, и через пару месяцев буханем на твоих поминках.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 11.04.2020 20:29
    -1
    JulikoB, 11.04.2020 20:25
    Откуда тебе известен "данный момент", если там через три дня будет уже в два раза больше??? Идиота кусок.
    Пнх. Сиди дома слушайся через полгода батрачить будешь за еду и крышу над головой
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:25
    +4
    Valera35, 11.04.2020 20:20
    Тупоголовый здесь только ты. Последний абзац новости этого топика прочитай, потом будешь мне всякую дичь без цифр и имён закидывать
    Откуда тебе известен "данный момент", если там через три дня будет уже в два раза больше??? Идиота кусок.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 11.04.2020 20:20
    -2
    JulikoB, 11.04.2020 20:15
    Шо ты мелешь, тупоголовый? Откуда у тебя статистика?
    Вот из новостной ленты:
    "Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.
    Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188402
    Тупоголовый здесь только ты. Последний абзац новости этого топика прочитай, потом будешь мне всякую дичь без цифр и имён закидывать
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:15
    +2
    Valera35, 11.04.2020 19:29
    Беларусь без карантина столько же сколько Украина с карантином. Зачем этот карантин? Чтобы все в кредитах по самые уши потонули?
    Шо ты мелешь, тупоголовый? Откуда у тебя статистика?
    Вот из новостной ленты:
    "Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.
    Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188402
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 11.04.2020 20:05
    -6
    SandroKing, 11.04.2020 19:38
    столько же да не столько. Если регистрировать каждого десятого то будет столько же, а если каждого тысячного так никакой эпидемии вообще нет.
    Тренд дня "очередь скорых москва". Рекомендую посмотреть для героев.
    А если записывать каждого с насморком как инфицированного можно делать что хочешь, все равно стадо сидит дома проедает последнее а потом за кредитами и в ломбарды в очередь встанет. Сегодня уже видел очередь в ломбард ахаха. Ставьте минусы крупнорогатые
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 11.04.2020 19:38
    +1
    Valera35, 11.04.2020 19:29
    Беларусь без карантина столько же сколько Украина с карантином. Зачем этот карантин? Чтобы все в кредитах по самые уши потонули?
    столько же да не столько. Если регистрировать каждого десятого то будет столько же, а если каждого тысячного так никакой эпидемии вообще нет.
    Тренд дня "очередь скорых москва". Рекомендую посмотреть для героев.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 11.04.2020 19:29
    -8
    Беларусь без карантина столько же сколько Украина с карантином. Зачем этот карантин? Чтобы все в кредитах по самые уши потонули?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:33
    +4
    Valera35, 11.04.2020 20:29
    Пнх. Сиди дома слушайся через полгода батрачить будешь за еду и крышу над головой
    Посещай людные места, вдыхай поглубже, и через пару месяцев буханем на твоих поминках.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:25
    +4
    Valera35, 11.04.2020 20:20
    Тупоголовый здесь только ты. Последний абзац новости этого топика прочитай, потом будешь мне всякую дичь без цифр и имён закидывать
    Откуда тебе известен "данный момент", если там через три дня будет уже в два раза больше??? Идиота кусок.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 11.04.2020 20:45
    +2
    что скажет гнусик?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:15
    +2
    Valera35, 11.04.2020 19:29
    Беларусь без карантина столько же сколько Украина с карантином. Зачем этот карантин? Чтобы все в кредитах по самые уши потонули?
    Шо ты мелешь, тупоголовый? Откуда у тебя статистика?
    Вот из новостной ленты:
    "Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.
    Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188402
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 12.04.2020 00:19
    +1
    Я об этом говорил ещё две недели назад.Но улыбались и включали умных.Результат по итогу плачевен.Здоровья всем.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 11.04.2020 21:32
    +1
    kylt_lichnosti, 11.04.2020 21:27
    Да, а то вдруг воз без денег останется. Надо еще Швецию и Японию нагнуть.
    Швеция давно поняла, что все делала не так. Массовые мероприятия там отменены с начала месяца.
    ***
    По данным шведского общенационального телевидения SVT на 5 апреля, в Швеции на миллион человек приходится 39 умерших, в Дании — 31, в Норвегии — 13, в Финляндии — 5 (для сравнения, в Италии и Испании — 263 и 271 человек соответственно).
    ***
    Японию с Кореей вообще нечего приплетать. Это высокоразвитые в плане медицины и внедрения ориентированных на медицину задач страны. Там будки для коронавирусных экспресс-тестов просто на улицах стоят. Мир пока еще не дорос до такого уровня.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 11.04.2020 19:38
    +1
    Valera35, 11.04.2020 19:29
    Беларусь без карантина столько же сколько Украина с карантином. Зачем этот карантин? Чтобы все в кредитах по самые уши потонули?
    столько же да не столько. Если регистрировать каждого десятого то будет столько же, а если каждого тысячного так никакой эпидемии вообще нет.
    Тренд дня "очередь скорых москва". Рекомендую посмотреть для героев.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 11.04.2020 21:46
    0
    Картофельному недофюреру это вряд-ли дойдёт.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 11.04.2020 21:27
    0
    Да, а то вдруг воз без денег останется. Надо еще Швецию и Японию нагнуть.
    Ссылка
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