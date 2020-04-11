Всемирная организация здравоохранения рекомендует Беларуси усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране, что автоматически означает прекращение футбольного чемпионата.
Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске заявил: «Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц.
Необходимы мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса. Принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это обязательно карантин или комендантский час, но основное – запрет массовых мероприятий».
На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 23 смерти. В то же время, в Украине подтверждено 2511 инфицирований, из которых 73 с летальным исходом.
Источник — Интерфакс
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По данным шведского общенационального телевидения SVT на 5 апреля, в Швеции на миллион человек приходится 39 умерших, в Дании — 31, в Норвегии — 13, в Финляндии — 5 (для сравнения, в Италии и Испании — 263 и 271 человек соответственно).
***
Японию с Кореей вообще нечего приплетать. Это высокоразвитые в плане медицины и внедрения ориентированных на медицину задач страны. Там будки для коронавирусных экспресс-тестов просто на улицах стоят. Мир пока еще не дорос до такого уровня.
Вот из новостной ленты:
"Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.
Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188402
Вот из новостной ленты:
"Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.
Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188402
Тренд дня "очередь скорых москва". Рекомендую посмотреть для героев.
Тренд дня "очередь скорых москва". Рекомендую посмотреть для героев.
Вот из новостной ленты:
"Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.
Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188402
***
По данным шведского общенационального телевидения SVT на 5 апреля, в Швеции на миллион человек приходится 39 умерших, в Дании — 31, в Норвегии — 13, в Финляндии — 5 (для сравнения, в Италии и Испании — 263 и 271 человек соответственно).
***
Японию с Кореей вообще нечего приплетать. Это высокоразвитые в плане медицины и внедрения ориентированных на медицину задач страны. Там будки для коронавирусных экспресс-тестов просто на улицах стоят. Мир пока еще не дорос до такого уровня.
Тренд дня "очередь скорых москва". Рекомендую посмотреть для героев.
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