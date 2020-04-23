Владислав КАБАЕВ: «Со Скрипником работать очень комфортно»

Форвард «Зари» – о главном тренере

  • 23.04.2020 21:20
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Владислав КАБАЕВ: «Со Скрипником работать очень комфортно»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

24-летний нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев рассказал о работе под руководством главного тренера Виктора Скрипника.

– Насколько ты адаптировался к требованиям Виктора Скрипника и занимаешься ли ещё отдельно от скайп-сессий с командой?
– Начну с тренировок. Помимо скайп-сессий с командой я ещё тренируюсь отдельно. У меня есть программа и я её соблюдаю. Могу пробежаться в одиночестве в лесу за городом. Есть мяч, фишки. Не сижу без дела. Выполняю определённые упражнения. Каждый день. Сидеть и лежать уже надоело.

Относительно требований Виктора Скрипника. Он ставит тот футбол, который нравится и нам, и болельщикам. Уже после первых игр, думаю, было понятно, что команда всё это приняла. Было много комплиментов в нашу сторону, как от болельщиков, так и от прессы и тренеров. С Виктором Скрипником работать очень комфортно. Он очень спокойный и такой подход мне очень импонирует.

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Источник — ФК Заря

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