Владислав КАБАЕВ: «Делаю все, чтобы попасть на Евро»

Форвард «Зари» стремится получить вызов в национальную команду

  • 23.04.2020 18:37
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  • 1 комментарий
Владислав КАБАЕВ: «Делаю все, чтобы попасть на Евро»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев рассказал о планах попасть в национальную сборную перед чемпионатом Европы.

– Чувствую себя хорошо. Если отбросить карантин, то вижу, что прибавляю. Заметно прибавила вся команда. Это показывает и статистика. На поле стал чувствовать себя более раскованно. Не боюсь ошибиться. Знаю, что нужно делать на поле. Страхую партнёров и ощущаю поддержку от них. Хотелось бы ещё прибавлять и прибавлять. Жаль, что чемпионат приостановили. Команда как раз на ходу, мы обыграли «Шахтёр», были на эмоциях.

– Если и дальше будешь играть так, как сейчас, сможешь поехать на грядущий Евро?
– Безусловно, я ставлю перед собой такую задачу. Мечта каждого футболиста – поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира. В сборной – серьёзная конкуренция. Поэтому будет очень трудно. Я играю, работаю над собой, делаю всё, чтобы попасть на Евро. Сейчас его перенесли на один год, поэтому время и шансы есть. Верю и надеюсь, что всё получится.

Напомним, ранее «Заря» провела тренировку по Skype.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 23.04.2020 19:21
    0
    в сборной нет конкуренции, только за место третьего форварда.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 23.04.2020 19:21
    0
    в сборной нет конкуренции, только за место третьего форварда.
    Ссылка
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