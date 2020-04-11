Заря провела тренировку по Skype

В клубе рассказали, как проходят некоторые тренировки

  • 11.04.2020 17:13
  • 176 просмотров
  • 0 комментариев
Заря провела тренировку по Skype
© zarya-lugansk.com

Карантин в Украине мешает командам полноценно тренироваться, поэтому многие клубы используют технологии, чтобы игроки могли хотя бы поддерживать физическую форму.

«Заря» решила провести коллективную тренировку в режиме Skype. С помощью конференц-звонка ребята сначала пообщались между собой, а затем к чату присоединился тренер по физподготовке Григорий Ярмаш, который провёл для них тренировку в режиме онлайн.

«Был подготовлен комплекс упражнений, длительностью в районе 50 минут. Я эти упражнения показывал, ребята их выполняли. Такие занятия помогают не только поддерживать физическую форму, но и значительно улучшают настроение. Все футболисты находятся в хорошем расположении духа и настроены на серьёзную работу. В онлайн-режиме в том числе. При нынешней ситуации мы все должны соблюдать правила карантина, тренируясь исключительно в домашних условиях», - сказал Ярмаш.

Тренировки подобного типа будут проводиться периодически для поддержания команды в тонусе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности