Манчестер Сити пытался купить Кака за 100 миллионов евро

Бывший игрок итальянского «Милана» и мадридского «Реала» Кака имел вариант продолжения карьеры в Англии. Бразильца в 2009 году пытался приобрести «Манчестер Сити».

«Представители «Милана» позвонили мне, чтобы сказать, что клуб принял предложение на 100 миллионов евро от «Манчестер Сити». Я поговорил с ним об этом, и он сразу отказался. Он никогда не хотел покидать «Милан», его любили фанаты», - рассказал агент бразильца Гаэтано Паолильо.

Отметим, что за карьеру Кака сыграл 307 матчей и забил 104 мяча за «Милан» в два разных периода (с 2003 по 2009 и с 2013 по 2014 годы).

Напомним, обладатель Золотого мяча-2007 завершил карьеру в конце 2017 года.