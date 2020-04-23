Манчестер Сити пытался купить Кака за 100 миллионов евро

Трансфер мог состояться в 2009 году

  • 23.04.2020 20:59
  • 87 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Сити пытался купить Кака за 100 миллионов евро
© ФК Милан. Кака

Бывший игрок итальянского «Милана» и мадридского «Реала» Кака имел вариант продолжения карьеры в Англии. Бразильца в 2009 году пытался приобрести «Манчестер Сити».

«Представители «Милана» позвонили мне, чтобы сказать, что клуб принял предложение на 100 миллионов евро от «Манчестер Сити». Я поговорил с ним об этом, и он сразу отказался. Он никогда не хотел покидать «Милан», его любили фанаты», - рассказал агент бразильца Гаэтано Паолильо.

Отметим, что за карьеру Кака сыграл 307 матчей и забил 104 мяча за «Милан» в два разных периода (с 2003 по 2009 и с 2013 по 2014 годы).

Напомним, обладатель Золотого мяча-2007 завершил карьеру в конце 2017 года

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Milan News

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности