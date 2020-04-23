Александр ПОВОРОЗНЮК: «Милевский в Ингульце? Я столько не выпью»

Президент клуба из Петрово не собирается приглашать известного форварда

  • 23.04.2020 19:58
  • 1541 просмотр
  • 3 комментария
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Милевский в Ингульце? Я столько не выпью»
© Футбол 1/2/3. Александр Поворознюк

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк заявил, что не будет подписывать бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского, ныне выступающего за белорусский «Динамо-Брест».

«Я сколько не выпью, чтобы пригласить Милевского в мою команду. Не буду в таком состоянии, чтобы решиться на такой шаг. Я не говорю, что он алкоголик», - отметил Поворознюк.

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Источник — Бомбардир

(7 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 23.04.2020 20:49
    0
    Это на их стадионе клетки для зрителей?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.04.2020 20:14
    +1
    Придурок. Рожа как у уголовника из 90-х. Милевский должен ответить этой свинье
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2020 20:11
    +3
    какой-то бессмысленный высер совершенно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2020 20:11
    +3
    какой-то бессмысленный высер совершенно
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.04.2020 20:14
    +1
    Придурок. Рожа как у уголовника из 90-х. Милевский должен ответить этой свинье
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.04.2020 20:49
    0
    Это на их стадионе клетки для зрителей?
    Ссылка
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