Александр ПОВОРОЗНЮК: «Милевский в Ингульце? Я столько не выпью»

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк заявил, что не будет подписывать бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского, ныне выступающего за белорусский «Динамо-Брест».
«Я сколько не выпью, чтобы пригласить Милевского в мою команду. Не буду в таком состоянии, чтобы решиться на такой шаг. Я не говорю, что он алкоголик», - отметил Поворознюк.
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Источник — Бомбардир
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