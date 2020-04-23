Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль круче Федерера»

Сербский теннисист Новак Джокович сравнил двух самых титулованных теннисистов в истории – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля:
«Мне кажется, Рафа круче Роджера. Я имею в виду психологию. В этом плане нет никого лучше Надаля.
Мы много лет видим, как он возвращается после травм, так что у Рафаэля серьезное преимущество по ментальности.
Ты видишь, как он скачет по корту, и воспринимаешь Рафу гладиатором, каким-то гением психологии... Федерер тоже очень хорош, но Надаль – это отдельная тема».
Ранее Федерер предложил объединить АТР и WTA.
Источник — Tennis World USA
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