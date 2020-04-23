Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль круче Федерера»

Первая ракетка мира сравнил двух легенд

  • 23.04.2020 19:57
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль круче Федерера»
© ATP. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович сравнил двух самых титулованных теннисистов в истории – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля:

«Мне кажется, Рафа круче Роджера. Я имею в виду психологию. В этом плане нет никого лучше Надаля.

Мы много лет видим, как он возвращается после травм, так что у Рафаэля серьезное преимущество по ментальности.

Ты видишь, как он скачет по корту, и воспринимаешь Рафу гладиатором, каким-то гением психологии... Федерер тоже очень хорош, но Надаль – это отдельная тема».

Ранее Федерер предложил объединить АТР и WTA.

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Источник — Tennis World USA

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