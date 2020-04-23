Владислав КАБАЕВ: «Несколько команд Первой лиги могут пополнить УПЛ»

24-летний нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев высказал свое мнение о том, сколько команд должны выступать в украинской Премьер-лиге.

– Ты за 12, 14 или 16 команд в чемпионате?

– Конечно за 16. Несколько команд Первой лиги могут пополнить высший дивизион. Хотелось, чтобы, к примеру, вернулись Одесса и Харьков.

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