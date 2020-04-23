Владислав КАБАЕВ: «Несколько команд Первой лиги могут пополнить УПЛ»

24-летний нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев высказал свое мнение о том, сколько команд должны выступать в украинской Премьер-лиге.
– Ты за 12, 14 или 16 команд в чемпионате?
– Конечно за 16. Несколько команд Первой лиги могут пополнить высший дивизион. Хотелось, чтобы, к примеру, вернулись Одесса и Харьков.
Читайте также: Владислав КАБАЕВ: «Делаю все, чтобы попасть на Евро»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.