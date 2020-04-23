Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Если не доиграть сезон, то следующего может и не быть»

Клубы могут не пережить финансовый удар

  • 23.04.2020 18:54
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Если не доиграть сезон, то следующего может и не быть»
© AFP

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский считает, что для итальянских клубов жизненно важно завершить сезон, иначе последствия могут быть катастрофическими.

«Если не доиграть нынешний сезон, то следующего вообще может не быть. Клубы очень многое теряют, финансы, телеконтракты. У клубов много обязательств. Клуб - это не только команда, футболисты».

«Это те, кто работают на базе, в структуре. Это миллионы людей, в том числе журналисты, СМИ»

«Если не доиграем сезон, то некоторые клубы могут пропасть. Нужно принимать все меры предосторожности для команд и журналистов. Я считаю, что важно доиграть», - сказал Малиновский.

Ранее игрок рассказал о финансовой ситуации в «Аталанте».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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