Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Аталанте о сокращении зарплат не говорили»

Хавбек сборной Украины рассказал о ситуации в Италии

  • 23.04.2020 14:22
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Аталанте о сокращении зарплат не говорили»
© atalanta.it

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о ситуации в клубе, где пока не обсуждали с игроками сокращение зарплат.

«Пока ситуация стабильная. Есть бонусы за выход из группы Лиги чемпионов, которые должны выплатить. «Аталанта» не такой большой клуб, здесь не такие высокие зарплаты. Возможно, за апрель могут урезать, но пока таких разговоров не было».

«Я думаю, какое бы решение не принял клуб, спорить в команде никто не будет. Но пока все стабильно», - сказал Малиновский.

Ранее в Италии «Ювентус» и «Интер» официально объявили о сокращении зарплаты игрокам первой команды.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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