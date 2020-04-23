РАФАИЛОВ: «Это жирное существо поражает своей тупостью и хамством»

Экс-генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов продолжил словесную перепалку с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком.
«Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством», - написал Рафаилов в Facebook.
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Источник — Sport.ua
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