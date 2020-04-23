РАФАИЛОВ: «Это жирное существо поражает своей тупостью и хамством»

Бывший гендиректор «Зари» ответил президенту «Ингульца»

  • 23.04.2020 17:58
  • 500 просмотров
  • 2 комментария
РАФАИЛОВ: «Это жирное существо поражает своей тупостью и хамством»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Экс-генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов продолжил словесную перепалку с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком.

«Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством», - написал Рафаилов в Facebook.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.04.2020 18:07
    0
    "вечер перестает быть томным" (с)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.04.2020 18:01
    0
    Вот и ответочка подошла) Батол продолжается!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.04.2020 18:07
    0
    "вечер перестает быть томным" (с)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.04.2020 18:01
    0
    Вот и ответочка подошла) Батол продолжается!
    Ссылка
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