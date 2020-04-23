Агент Коваленко: «Контракт с Шахтером действует до лета 2021 года»

Агент Вадим Шаблий подтвердил, что контракт полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко действует еще чуть больше года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ромы».
— Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко в национальной команде пока не на ведущих ролях, но к нему якобы проявляет интерес итальянская «Рома». Насколько реален этот трансфер?
— В принципе, все возможно. Однако на данный момент, как уже отмечал мой партнер Сергей Серебренников, мы не ведем никаких переговоров.
— Но у Коваленко ведь не ближайшим летом заканчивается контракт?
— Нет. Соглашение этого футболиста с «Шахтером» действует до лета 2021 года.
Источник — zbirna.com
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