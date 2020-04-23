Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно доиграть. Это уже вопрос финансов, а не спорта»

Украинец считает, что чемпионаты стоит попробовать доиграть

  • 23.04.2020 17:12
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно доиграть. Это уже вопрос финансов, а не спорта»
© mancity.com

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко не уверен, что многие клубы способны пережить кризис, если сезон не будет доигран.

«Играть при пустых трибунах - это вариант. Сейчас уже смотрят не на спортивную точку зрения, а на финансы. Возьмем какой-нибудь клуб. Например, «Кристал Пэлас». Они заранее до сезона имеют спонсорские контракты и деньги от ТВ. Из этой суммы они и составляют бюджет».

«И если сезон сыгран на 70%, то и клуб получит 70% денег. А платить зарплаты нужно. Клуб может обанкротиться».

«И сезон нужно доиграть, чтобы ответить на вопросы - кто чемпион, кто вылетает, кто в еврокубки, кто заходит», - считает Зинченко.

Ранее Зинченко рассказал о возможных сокращениях зарплат в его клубе.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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