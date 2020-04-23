УЕФА может отказаться от системы VAR в оставшихся матчах еврокубков

Арбитры в контрольной комнате не смогут соблюдать безопасные расстояния

  • 23.04.2020 14:18
  • 181 просмотр
  • 4 комментария
УЕФА может отказаться от системы VAR в оставшихся матчах еврокубков
© УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА может принять решение об отказе от системы видеоассистента рефери (VAR) в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, если турниры будут возобновлены.

Это одна из мер, которую руководящий орган европейского футбола изучает в связи с пандемией коронавируса.

Причиной, которая может привести к отмене VAR на решающих стадиях Лиги чемпионов, является невозможность обеспечить безопасность судьям.

Арбитры, собравшиеся в контрольной комнате, не смогут соблюдать безопасные расстояния, чем нарушат протоколы охраны здоровья, принятые в связи с пандемией.

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Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 14:50
    +1
    Давайте сразу аукционы организовывайте на победителя еврокубков
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2020 14:49
    0
    Без этой системы, если еврокубки будут доигрывать, в чем я сильно сомневаюсь, будет очень легко реальный результат на поле поставить с ног на голову. При ВАР это было сделать гораздо сложнее. Отмазка УЕФА не лезет ни в какие ворота- что мешает арбитрам надеть защитный костюм, маски и обработать себя перед работой антисептиком, врачи по 12 часов в день работают в таких условиях! Просто так УЕФА такие заявления не делает, учитывая тот факт, что это самая коррумпированная общественная организация в мире, после ФИФА. естественно...
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 14:46
    0
    А футболисты смогут соблюдать расстояние?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.04.2020 14:38
    +1
    Так коронавирус это многоходовочка УЕФА по отмене ВАР?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 14:50
    +1
    Давайте сразу аукционы организовывайте на победителя еврокубков
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.04.2020 14:38
    +1
    Так коронавирус это многоходовочка УЕФА по отмене ВАР?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2020 14:49
    0
    Без этой системы, если еврокубки будут доигрывать, в чем я сильно сомневаюсь, будет очень легко реальный результат на поле поставить с ног на голову. При ВАР это было сделать гораздо сложнее. Отмазка УЕФА не лезет ни в какие ворота- что мешает арбитрам надеть защитный костюм, маски и обработать себя перед работой антисептиком, врачи по 12 часов в день работают в таких условиях! Просто так УЕФА такие заявления не делает, учитывая тот факт, что это самая коррумпированная общественная организация в мире, после ФИФА. естественно...
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 14:46
    0
    А футболисты смогут соблюдать расстояние?
    Ссылка
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