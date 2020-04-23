УЕФА может отказаться от системы VAR в оставшихся матчах еврокубков

Исполнительный комитет УЕФА может принять решение об отказе от системы видеоассистента рефери (VAR) в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, если турниры будут возобновлены.
Это одна из мер, которую руководящий орган европейского футбола изучает в связи с пандемией коронавируса.
Причиной, которая может привести к отмене VAR на решающих стадиях Лиги чемпионов, является невозможность обеспечить безопасность судьям.
Арбитры, собравшиеся в контрольной комнате, не смогут соблюдать безопасные расстояния, чем нарушат протоколы охраны здоровья, принятые в связи с пандемией.
Источник — El Mundo Deportivo
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