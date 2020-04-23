Андронов назвал имя тренера из России, который может возглавить Динамо

Известный комментатор считает, что этот специалист заслужил возможность тренировать сильный клуб

  • 23.04.2020 13:57
  • 2145 просмотров
  • 2 комментария
Андронов назвал имя тренера из России, который может возглавить Динамо
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный комментатор Алексей Андронов назвал имя российского тренера, который, по его мнению, мог бы возглавить киевское «Динамо». 

Об этом у Андронова спросил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, который считал, что речь идет о Викторе Гончаренко.
 
«Я очень люблю Михалыча, не только как журналист, но и как болельщик ЦСКА. Если что-то случится, и он станет свободен – его нужно забирать в ту же секунду. Но ты не угадал. К тому же, я не говорил, что российского паспорта у этого тренера нет. Я сказал «с не российским паспортом», что не означает, будто его нет. Он есть, но если этот тренер придет в «Динамо», то не как россиянин.
 
Речь о гражданине Таджикистана Курбане Бердыеве. Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей «Динамо». Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу. Так что все зависит от того, что сейчас нужно «Динамо» - «шашечки или ехать». Если «шашечки» - можно искать дальше у себя, а если «ехать» - почему бы и не с Бердыевым? В «Ростове» он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов», – сказал Андронов.

Отметим, что с июня 2019 года Курбан Бердыев тренером не работал.

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Источник — ТаТоТаке

(14 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 14:57
    0
    Frank Piter, 23.04.2020 14:52
    Вокруг Бердыева много коррупции всегда было. Я думаю сейчас это не устроит, ни Бердыева, ни Сурков. Первый аппетиты сильно не умерит, Сурки платить много не смогут.
    так его и сейчас все устраивает
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 14:52
    0
    Вокруг Бердыева много коррупции всегда было. Я думаю сейчас это не устроит, ни Бердыева, ни Сурков. Первый аппетиты сильно не умерит, Сурки платить много не смогут.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 14:57
    0
    Frank Piter, 23.04.2020 14:52
    Вокруг Бердыева много коррупции всегда было. Я думаю сейчас это не устроит, ни Бердыева, ни Сурков. Первый аппетиты сильно не умерит, Сурки платить много не смогут.
    так его и сейчас все устраивает
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 14:52
    0
    Вокруг Бердыева много коррупции всегда было. Я думаю сейчас это не устроит, ни Бердыева, ни Сурков. Первый аппетиты сильно не умерит, Сурки платить много не смогут.
    Ссылка
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