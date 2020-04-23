Андронов назвал имя тренера из России, который может возглавить Динамо

Известный комментатор Алексей Андронов назвал имя российского тренера, который, по его мнению, мог бы возглавить киевское «Динамо».

Об этом у Андронова спросил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, который считал, что речь идет о Викторе Гончаренко.



«Я очень люблю Михалыча, не только как журналист, но и как болельщик ЦСКА. Если что-то случится, и он станет свободен – его нужно забирать в ту же секунду. Но ты не угадал. К тому же, я не говорил, что российского паспорта у этого тренера нет. Я сказал «с не российским паспортом», что не означает, будто его нет. Он есть, но если этот тренер придет в «Динамо», то не как россиянин.



Речь о гражданине Таджикистана Курбане Бердыеве. Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей «Динамо». Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу. Так что все зависит от того, что сейчас нужно «Динамо» - «шашечки или ехать». Если «шашечки» - можно искать дальше у себя, а если «ехать» - почему бы и не с Бердыевым? В «Ростове» он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов», – сказал Андронов.

Отметим, что с июня 2019 года Курбан Бердыев тренером не работал.