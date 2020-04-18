Алексей АНДРОНОВ: «В России есть тренер, которого может рассмотреть Динамо»

Известный комментатор Алексей Андронов заявил, что в России есть тренер, который мог бы возглавить «Динамо» Киев:

«В России есть тренер, который может быть рассмотрен в киевское «Динамо», но его фамилия не Слуцкий. Кто? Зачем я буду говорить? У этого тренера не российский паспорт».

Ранее Андронов заявил, что «Динамо» не хватает тактической гибкости.