Алексей АНДРОНОВ: «В России есть тренер, которого может рассмотреть Динамо»

Известный комментатор Алексей Андронов заявил, что в России есть тренер, который мог бы возглавить «Динамо» Киев:
«В России есть тренер, который может быть рассмотрен в киевское «Динамо», но его фамилия не Слуцкий. Кто? Зачем я буду говорить? У этого тренера не российский паспорт».
Ранее Андронов заявил, что «Динамо» не хватает тактической гибкости.
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Источник — Вацко Live
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Андронов что то знает по любому.
Он не просто друг и болельщик клуба.
Андронов что то знает по любому.
Он не просто друг и болельщик клуба.
Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
Есть ещё Черевченко.
Но это мои догадки.
Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
Это сразу схема 3 4 3.
Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
Есть ещё Черевченко.
Но это мои догадки.
Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
Это сразу схема 3 4 3.
Андронов что то знает по любому.
Он не просто друг и болельщик клуба.
Андронов что то знает по любому.
Он не просто друг и болельщик клуба.
Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
Есть ещё Черевченко.
Но это мои догадки.
Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
Это сразу схема 3 4 3.
Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
Есть ещё Черевченко.
Но это мои догадки.
Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
Это сразу схема 3 4 3.
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