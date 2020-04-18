Алексей АНДРОНОВ: «В России есть тренер, которого может рассмотреть Динамо»

При этом его имени известный комментатор не назвал

  • 18.04.2020 12:20
  • 1331 просмотр
  • 10 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «В России есть тренер, которого может рассмотреть Динамо»
© Динамомания. Алексей Андронов

Известный комментатор Алексей Андронов заявил, что в России есть тренер, который мог бы возглавить «Динамо» Киев:

«В России есть тренер, который может быть рассмотрен в киевское «Динамо», но его фамилия не Слуцкий. Кто? Зачем я буду говорить? У этого тренера не российский паспорт».

Ранее Андронов заявил, что «Динамо» не хватает тактической гибкости.

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Источник — Вацко Live

(5 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 13:21
    0
    Trasher311987, 18.04.2020 13:18
    Да после неудачного возвращение в Рубин.
    Андронов что то знает по любому.
    Он не просто друг и болельщик клуба.
    Да, все таки про Бердыева говорит, скорее всего. Не представляю кто ещё может быть. Тем более он свободен.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 13:18
    +1
    Zport., 18.04.2020 13:16
    Кстати, Бердыев сейчас без команды, если не ошибаюсь
    Да после неудачного возвращение в Рубин.
    Андронов что то знает по любому.
    Он не просто друг и болельщик клуба.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 13:16
    0
    Trasher311987, 18.04.2020 13:13
    Да но основное Туркменистан.
    Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
    Есть ещё Черевченко.
    Но это мои догадки.
    Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
    Это сразу схема 3 4 3.
    Кстати, Бердыев сейчас без команды, если не ошибаюсь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 13:14
    0
    alvesh, 18.04.2020 13:13
    Это Гончаренко, расходимся.
    Гончаренко в ЦСКА нормально чувствует себя.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 13:13
    0
    Zport., 18.04.2020 13:02
    Про Бердыева и Динамо когда-то слухи ходили. Но это не он, потому что у него российский паспорт. А Андронов говорит обратное
    Да но основное Туркменистан.
    Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
    Есть ещё Черевченко.
    Но это мои догадки.
    Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
    Это сразу схема 3 4 3.
    Ссылка
    alvesh
      alvesh, 18.04.2020 13:13
    -1
    Это Гончаренко, расходимся.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 13:02
    +2
    Trasher311987, 18.04.2020 12:54
    Курбан Бердыев
    Про Бердыева и Динамо когда-то слухи ходили. Но это не он, потому что у него российский паспорт. А Андронов говорит обратное
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 12:54
    -1
    Курбан Бердыев
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.04.2020 12:29
    -4
    Сначала нужно спросить у Сурка: есть ли в его планах менять главнюка в даунаме??
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 18.04.2020 12:26
    0
    Тадеско
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 13:02
    +2
    Trasher311987, 18.04.2020 12:54
    Курбан Бердыев
    Про Бердыева и Динамо когда-то слухи ходили. Но это не он, потому что у него российский паспорт. А Андронов говорит обратное
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 13:18
    +1
    Zport., 18.04.2020 13:16
    Кстати, Бердыев сейчас без команды, если не ошибаюсь
    Да после неудачного возвращение в Рубин.
    Андронов что то знает по любому.
    Он не просто друг и болельщик клуба.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 13:21
    0
    Trasher311987, 18.04.2020 13:18
    Да после неудачного возвращение в Рубин.
    Андронов что то знает по любому.
    Он не просто друг и болельщик клуба.
    Да, все таки про Бердыева говорит, скорее всего. Не представляю кто ещё может быть. Тем более он свободен.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 13:16
    0
    Trasher311987, 18.04.2020 13:13
    Да но основное Туркменистан.
    Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
    Есть ещё Черевченко.
    Но это мои догадки.
    Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
    Это сразу схема 3 4 3.
    Кстати, Бердыев сейчас без команды, если не ошибаюсь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 13:14
    0
    alvesh, 18.04.2020 13:13
    Это Гончаренко, расходимся.
    Гончаренко в ЦСКА нормально чувствует себя.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 13:13
    0
    Zport., 18.04.2020 13:02
    Про Бердыева и Динамо когда-то слухи ходили. Но это не он, потому что у него российский паспорт. А Андронов говорит обратное
    Да но основное Туркменистан.
    Про Бердыева не просто слухи ходили а тогда не сошлись по деньгам.
    Есть ещё Черевченко.
    Но это мои догадки.
    Мне бы Бердыева очень хотелось в клуб
    Это сразу схема 3 4 3.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 18.04.2020 12:26
    0
    Тадеско
    Ссылка
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