Алексей АНДРОНОВ: «Я не понимаю, почему Динамо столь тактически негибкое»

Известный комментатор высказался о стиле игры украинской команды

  • 18.04.2020 10:02
  • 348 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей АНДРОНОВ: «Я не понимаю, почему Динамо столь тактически негибкое»
© Евроспорт. Алексей Андронов

Популярный комментатор и журналист Алексей Андронов в интервью «Вацко-Live» рассказал об основных отличиях «Динамо» от «Шахтера».

«Я не очень понимаю, что такое нынешний «динамовский стиль», проблема с нападающим в «Динамо» существует уже давно. Я не понимаю, почему «Динамо» столь тактически негибкое. Можно попробовать по-другому скомпоновать атаку. В общем, за счет чего «Динамо» пытается играть не всегда видно, а вот за счет чего играет «Шахтер» всем понятно. Все это видят, все это понимают и даже не все могут этому противостоять. Я думаю, что «Динамо», в нынешних кондициях боролось бы за 3, 4, 5 место в РПЛ», — сказал Андронов.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.04.2020 10:18
    0
    Потому что им всякие иностранные футбольные комментаторы футболистов продают, что свидетельствует о не очень высокой квалификации на всех уровнях.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.04.2020 10:18
    0
    Потому что им всякие иностранные футбольные комментаторы футболистов продают, что свидетельствует о не очень высокой квалификации на всех уровнях.
    Ссылка
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