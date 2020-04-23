Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не согласен с позицией президента Руха»

Президент «Ингульца» раскритиковал позицию Козловского по официальным мячам соревнований ПФЛ

  • 23.04.2020 13:24
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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не согласен с позицией президента Руха»
© ПФЛ. Александр Поворознюк

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк выразил свою позицию относительно скандальных высказываний руководителя «Руха» Григория Козловского, когда он обвинил руководство ПФЛ в коррупции.

«Считаю, что Макаров, как президент ПФЛ, сегодня на своем месте. Клубам ПФЛ не стоит искать в каких-то ситуациях крайнего, а просто надо объединяться и решать вопросы, которые сегодня всех волнуют. И когда была поднята тема с мячами, то я и тогда на Конференции ПФЛ, и сейчас говорю, что позиция Гриши Козловского немного неправильная. Если все приняли решение (играть одними мячами - прим.), то необходимо всем выполнять решение коллектива. А ведя себя таким образом, показываем, что коллектива сегодня нет.

Качество официальных мячей ПФЛ Select? В моей команде, которая играет этими мячами, по ним вопросов никаких не было.

Гриша - нормальный дядька, просто на солнце в Майами перегрелся. Но сейчас пройдет два-три дня, он сейчас восстановится и все будет хорошо», - сказал Поворознюк.

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Источник — Бомбардир

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