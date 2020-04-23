ВИДЕО. Принял роды у овцы. Нидерландский рефери шокировал Интернет

Нидерландский арбитр Бас Нейхейс сообщил, что он лично принял роды у овцы. Ягненку футбольный судья дал имя Йохан.

Арбитр написал пост с видео в Instagram: «Следующий день после новостей о том, что чемпионат Нидерландов завершен, начался позитивно».

Бас Нейхейс обслуживает международные матчи с 2007 года. В его послужном списке немало поединков высочайшего уровня.