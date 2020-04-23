ВИДЕО. Принял роды у овцы. Нидерландский рефери шокировал Интернет

Бас Нейхейс позитивно начал день на фоне новостей о чемпионате Нидерландов

  • 23.04.2020 12:57
  • 898 просмотров
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ВИДЕО. Принял роды у овцы. Нидерландский рефери шокировал Интернет
© Instagram

Нидерландский арбитр Бас Нейхейс сообщил, что он лично принял роды у овцы. Ягненку футбольный судья дал имя Йохан.

Арбитр написал пост с видео в Instagram: «Следующий день после новостей о том, что чемпионат Нидерландов завершен, начался позитивно».

Бас Нейхейс обслуживает международные матчи с 2007 года. В его послужном списке немало поединков высочайшего уровня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The day after het nieuws dat het betaald voetbal eruit ligt toch positief begonnen! 🍼

Публикация от Bas Nijhuis (@nijhuis_bas)

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Источник — Instagram

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