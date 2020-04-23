Исполком УЕФА в четверг проведет еще одно заседание

В четверг, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА проведет заседание в формате видеоконференции. На повестке дня – текущее положение дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.
Заседание пройдет по итогам информационного совещания с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которое состоялось 21 апреля.
Отметим, что обе встречи посвящены текущему положению дел в европейских и внутренних соревнованиях.
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Источник — УЕФА
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