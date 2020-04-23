Исполком УЕФА в четверг проведет еще одно заседание

В четверг, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА проведет заседание в формате видеоконференции. На повестке дня – текущее положение дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.



Заседание пройдет по итогам информационного совещания с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которое состоялось 21 апреля.



Отметим, что обе встречи посвящены текущему положению дел в европейских и внутренних соревнованиях.