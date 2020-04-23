ВИДЕО. Свитолина станцевала под Монатика, шокировав Монфиса

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина станцевала под трек «MONATIK - Кружит» во время совместного стрима со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.

Французский теннисист был немного шокирован, но позже Свитолина вспомнила, что в детстве с братом качала головой еще и под песни Эминема.

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