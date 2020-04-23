ВИДЕО. Свитолина станцевала под Монатика, шокировав Монфиса

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина станцевала под трек «MONATIK - Кружит» во время совместного стрима со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.
Французский теннисист был немного шокирован, но позже Свитолина вспомнила, что в детстве с братом качала головой еще и под песни Эминема.
СВИТОЛИНА – об отмене турниров: «Всегда хотела пожить нормальной жизнью»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.