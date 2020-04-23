СВИТОЛИНА – об отмене турниров: «Всегда хотела пожить нормальной жизнью»

Известная теннисистка призналась, что во время карантина не скучает

  • 23.04.2020 10:50
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СВИТОЛИНА – об отмене турниров: «Всегда хотела пожить нормальной жизнью»
© sports.yahoo.com. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что ни капельки не расстроилась, когда отменили все теннисные турниры.

- Во время карантина спортсмены живут совершенно другой жизнью. Для тебя это плюс? 
- Для меня, да. Потому что я всегда хотела пожить нормальной жизнью. Хотя сейчас не полноценная нормальная жизнь, потому что есть ограничения. Например, ты не можешь делать какую-то работу вне дома.

Но, если честно, мне нравится: я занимаюсь своими делами и обучением. Для меня это не проблема, мне это даже нравится. 

Сейчас меня обязали подтянуть французский язык. Я и так немножко владею им, так как учила перед этим. Но сейчас подтягиваю в интенсивном режиме. Также я прохожу курс по питанию и еще хочу один или по психологии, или по фитнесу, – сказала Свитолина. 

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Источник — Большой теннис Украины

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