СВИТОЛИНА – об отмене турниров: «Всегда хотела пожить нормальной жизнью»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что ни капельки не расстроилась, когда отменили все теннисные турниры.

- Во время карантина спортсмены живут совершенно другой жизнью. Для тебя это плюс?

- Для меня, да. Потому что я всегда хотела пожить нормальной жизнью. Хотя сейчас не полноценная нормальная жизнь, потому что есть ограничения. Например, ты не можешь делать какую-то работу вне дома.

Но, если честно, мне нравится: я занимаюсь своими делами и обучением. Для меня это не проблема, мне это даже нравится.

Сейчас меня обязали подтянуть французский язык. Я и так немножко владею им, так как учила перед этим. Но сейчас подтягиваю в интенсивном режиме. Также я прохожу курс по питанию и еще хочу один или по психологии, или по фитнесу, – сказала Свитолина.

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