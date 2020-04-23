СВИТОЛИНА: «В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как попробовала себя в роли интервьюера во время карантина. Напомним, украинка в формате интервью пообщалась с двумя спортсменами - ультрамарафонцем Флорианом Нойшвандером и триатлонистом Джеймсом Лоуренсом.
«Попробовала совершенно новую для себя сферу. Я очень долго готовилась к интервью и понимаю, что это нелегкая работа, особенно для тех людей, которые вообще не в этой сфере. Конечно, это тоже спорт, но вопросы о том, как они этого достигли, немного другие.
Мне очень понравилось. Может, в дальнейшем я захочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу. Мне это интересно, и думаю, что сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чём-то новом», – сказала Свитолина.
Читайте также: СВИТОЛИНА: «Призовой фонд виртуального турнира очень мотивирует»
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.