СВИТОЛИНА: «В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как попробовала себя в роли интервьюера во время карантина. Напомним, украинка в формате интервью пообщалась с двумя спортсменами - ультрамарафонцем Флорианом Нойшвандером и триатлонистом Джеймсом Лоуренсом.

«Попробовала совершенно новую для себя сферу. Я очень долго готовилась к интервью и понимаю, что это нелегкая работа, особенно для тех людей, которые вообще не в этой сфере. Конечно, это тоже спорт, но вопросы о том, как они этого достигли, немного другие.

Мне очень понравилось. Может, в дальнейшем я захочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу. Мне это интересно, и думаю, что сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чём-то новом», – сказала Свитолина.

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