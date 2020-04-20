СВИТОЛИНА: «Призовой фонд виртуального турнира очень мотивирует»

Украинская теннисистка – о предстоящих соревнованиях от организаторов Mutua Madrid Open

  • 20.04.2020 21:37
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СВИТОЛИНА: «Призовой фонд виртуального турнира очень мотивирует»
© WTA. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем участии в виртуальном теннисном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.
 
«Это будет виртуальный теннис, будем играть друг против друга и, конечно же, у ATP и WTA будут разные сетки. Сетка будет состоять из 16 приглашенных игроков. Будем играть джойстиком. Им очень тяжело контролировать игрока и вообще не знаю, как это всё будет (смеется). Посмотрим. Призовой фонд очень мотивирует, поэтому будем тренироваться.
 
В этой игре делают твоего игрока, который выглядит примерно так же, как и ты. Вроде бы можно выбрать только форму. Но есть одна проблема: характеристики игрока (скорость, мощь) делают сами разработчики. Может, в этой игре будет что-то неверно (улыбается). Кажется, будет играть и Изнер, поэтому не знаю, что они там сделали с его подачей (смеётся). Главное, что он не в женской сетке», – сказала Свитолина.
 
Напомним, соревнования пройдут с 27 по 30 апреля. Каждая сетка турнира получит по 150 тысяч евро призовых, а победители смогут решить, какую сумму они передадут на нужды теннисистов. Кроме того, еще 50 тысяч евро будут также использованы в благотворительных целях.

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Источник — Большой теннис Украины

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