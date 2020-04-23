Большие потери. В Испании не ожидают матчей со зрителями аж до 2021 года

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что потери могут составить 956 млн евро

  • 23.04.2020 12:05
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Большие потери. В Испании не ожидают матчей со зрителями аж до 2021 года
© 20minutos. Луис Рубиалес и Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с клубами Примеры и Сегунды, чтобы обсудить последние новости.

У испанской федерации футбола есть план возобновить футбол, о котором стало известно после секретной встречи ее президента Луиса Рубиалеса с Тебасом в начале недели.

Президент лиги представил подробности, которые пока не обнародованы. Он направил четкое сообщение президентам, директорам и вице-президентам клубов, которые готовят свои бюджеты на ближайшие месяцы. Главная мысль – реально нельзя ожидать матчей со зрителями аж до 2021 года.

Тебас хотел прояснить ситуацию, чтобы все знали о том, какие доходы недополучат из-за отсутствия продажи билетов. Клубы могут потерять 129,5 млн евро (117 млн в первом дивизионе и 12,5 млн во втором). Это составляет только часть потерь, с которыми они столкнутся. Ла Лига считает, что потери могут составить 956 миллионов евро, если они не вернутся к игре, и 350 миллионов евро, если будут проводиться матчи без фанатов.

По этой причине испанские клубы планируют стратегии по снижению потерь. Некоторые говорят о возврате части абонементов, а другие – о снижении цены билетов на следующий сезон.

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Источник — AS

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